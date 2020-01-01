Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy Grand Prime, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.