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Samsung Galaxy J2 Core против Grand Prime

Самсунг Галакси Джей 2 Core
Samsung Galaxy J2 Core
VS
Самсунг Галакси Гранд Прайм
Samsung Galaxy Grand Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy Grand Prime, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 5.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 4 года новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Samsung Galaxy Grand Prime
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (427 против 338 нит)
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy J2 Core и Samsung Galaxy Grand Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87% 66.23%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy J2 Core
338 нит
Galaxy Grand Prime +26%
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.4 мм 144.8 мм
Ширина 72.1 мм 72.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 154 грамма 156 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Белый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Core и Самсунг Галакси Гранд Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра Cortex-A53 по 1.4 ГГц 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP1 Adreno 306
GPU-ядер 1 -
Частота GPU 600 МГц 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1)
Оболочка UI Android Go TouchWiz
Размер системы из коробки 3.1 ГБ 3.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Core vs Samsung Galaxy Grand Prime
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Нет Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2014 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Октябрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.21 Вт/кг 0.412 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J2 Core более удачной покупкой.

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