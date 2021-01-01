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Samsung Galaxy J2 Prime против Huawei P8 Lite 2017

Самсунг Галакси Джей 2 Прайм
VS
Хуавей Хонор 8 Лайт 2017
Samsung Galaxy J2 Prime
Huawei P8 Lite 2017

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Samsung Galaxy J2 Prime с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 5-дюймового Huawei P8 Lite 2017, который имеет процессор MediaTek MT6735 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Prime
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
Причины выбрать Huawei P8 Lite 2017
  • На 93% выше плотность пикселей (424 vs 220 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6735
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1.5 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Prime
vs
P8 Lite 2017

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66% 69.65%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.7%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 1474:1
Максимальная яркость
Galaxy J2 Prime
н/д
P8 Lite 2017
555 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 144.8 мм 147.1 мм
Ширина 72.1 мм 72.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 160 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Prime
66%
P8 Lite 2017 +6%
69.65%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Прайм и Хуавей Хонор 8 Лайт 2017 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737 MediaTek MT6735
Макс. частота 1400 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 28 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-T720 MP2 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
FLOPS ~34 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 733 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J2 Prime
499
P8 Lite 2017 +274%
1868
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J2 Prime
1562
P8 Lite 2017 +116%
3375
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J2 Prime
39819
P8 Lite 2017 +43%
56892
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UX EMUI 9
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Prime vs Huawei P8 Lite 2017
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J2 Prime
н/д
P8 Lite 2017
83.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2016 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P8 Lite 2017 более удачной покупкой.

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