Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Samsung Galaxy J2 Prime с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.