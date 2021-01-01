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Samsung Galaxy J2 Prime против LG K8 (2017)

Самсунг Галакси Джей 2 Прайм
VS
Лджи К8 (2017)
Samsung Galaxy J2 Prime
LG K8 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Samsung Galaxy J2 Prime с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 5-дюймового LG K8 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6735 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Prime
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8 против 7
Причины выбрать LG K8 (2017)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 34% выше плотность пикселей (294 vs 220 PPI)
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Prime
vs
K8 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66% 66.23%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 8929 Гц
Время отклика - 28.8 мс
Контрастность - 731:1
Максимальная яркость
Galaxy J2 Prime
н/д
K8 (2017)
347 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 144.8 мм 147.1 мм
Ширина 72.1 мм 72.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 160 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Прайм и Лджи К8 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737 MediaTek MT6735
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2 Adreno 308
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~34 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 1.5, 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 733 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 32 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J2 Prime
499
K8 (2017) +11%
556
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J2 Prime +8%
1562
K8 (2017)
1441
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J2 Prime +22%
39819
K8 (2017)
32507
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0
Оболочка UI TouchWiz UX -
Размер системы из коробки - 7.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Prime vs LG K8 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.29 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 25.44 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, HDP, GAVDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J2 Prime
н/д
K8 (2017)
85.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг 0.433 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy J2 Prime, а если дисплей – то LG K8 (2017).

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