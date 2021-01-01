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Samsung Galaxy J2 Prime против Oppo A31

Самсунг Галакси Джей 2 Прайм
Samsung Galaxy J2 Prime
VS
Оппо А31
Oppo A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Samsung Galaxy J2 Prime с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 6.5-дюймового Oppo A31, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Prime
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Oppo A31
  • Тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1630 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 2600 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1.5 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • На 23% выше плотность пикселей (270 vs 220 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Prime
vs
Oppo A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66% 89%
Максимальная яркость
Galaxy J2 Prime
н/д
Oppo A31
487 нит

Дизайн и корпус

Высота 144.8 мм 163.9 мм
Ширина 72.1 мм 75.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 160 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Prime
66%
Oppo A31 +35%
89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Прайм и Оппо А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737 MediaTek Helio P35
Макс. частота 1400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T720 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 680 МГц
FLOPS ~34 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 733 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя - 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J2 Prime
н/д
Oppo A31
107263

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0
Оболочка UI TouchWiz UX ColorOS 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Prime vs Oppo A31
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 3 (12 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A31 более удачной покупкой.

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