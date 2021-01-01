Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Samsung Galaxy J2 Prime с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 6.5-дюймового Oppo A31, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.