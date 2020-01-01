Samsung Galaxy J2 Prime против J2 Core (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Samsung Galaxy J2 Prime с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Core (2020), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Prime
- Стабилизация изображения
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 1.5 ГБ против 1 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Core (2020)
- Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 8.1 против 6
- Более энергоэффективный CPU
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy J2 Prime и Samsung Galaxy J2 Core (2020)
Экран
|Тип
|TFT LCD
|PLS TFT
|Размер
|5 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66%
|66.87%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144.8 мм
|143.4 мм
|Ширина
|72.1 мм
|72.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|160 граммов
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6737
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|2
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|733 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|-
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
510
696
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1600
1824
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J2 Prime +2%
40776
39921
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Android 8.1
|Оболочка UI
|TouchWiz UX
|Android Go
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Да
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Нет
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.53 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
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Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J2 Core (2020) более удачной покупкой.
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