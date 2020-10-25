Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2017 года Samsung Galaxy J3 (2017) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.