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Samsung Galaxy J3 (2017) против Galaxy A10

Самсунг Галакси Джей 3 (2017)
VS
Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy J3 (2017)
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2017 года Samsung Galaxy J3 (2017) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (2)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J3 (2017)
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (486 против 422 нит)
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2400 мАч
  • Тонкие рамки – на 12.92% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J3 (2017)
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.68% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 90%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 77 Гц
Время отклика 32.5 мс 22 мс
Контрастность 1434:1 2050:1
Максимальная яркость
Galaxy J3 (2017) +15%
486 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.2 мм 155.6 мм
Ширина 70.3 мм 75.6 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 142 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J3 (2017)
68.68%
Galaxy A10 +19%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 3 (2017) и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali-G71 MP2
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J3 (2017)
37210
Galaxy A10 +126%
84093
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J3 (2017) vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J3 (2017)
80.9 дБ
Galaxy A10 +6%
86.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2017 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.658 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.32 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.

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11 (57.9%)
8 (42.1%)
Всего проголосовало: 19

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Мнение пользователей

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Ela 25 июня 2021 05:33
Отпечатка j3 17 ?? Чё блять ?
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Алексей 25 июня 2021 09:44
Информацию обновили, спасибо за помощь
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Марк 25 октября 2020 14:43
У меня j3 и я хотел сравнить копить на а10 или нет
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