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Samsung Galaxy J3 (2017) против J3 (2016)

Самсунг Галакси Джей 3 (2017)
VS
Самсунг Галакси Джей 3 (2016)
Samsung Galaxy J3 (2017)
Samsung Galaxy J3 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2017 года Samsung Galaxy J3 (2017) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J3 (2016), который имеет процессор Spreadtrum SC9830A и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J3 (2017)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 9 против 7.1
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy J3 (2016)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J3 (2017)
vs
Galaxy J3 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.68% 68.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено 238 Гц
Время отклика 32.5 мс 20 мс
Контрастность 1434:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J3 (2017) +5%
486 нит
Galaxy J3 (2016)
461 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.2 мм 142.3 мм
Ширина 70.3 мм 71 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 142 грамма 138 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 3 (2017) и Самсунг Галакси Джей 3 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Spreadtrum SC9830A
Макс. частота 1400 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali T-720 MP2 -
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.1.1)
Оболочка UI - TouchWiz
Размер системы из коробки - 3.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J3 (2017) vs Samsung Galaxy J3 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 1600 x 1200
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J3 (2017)
80.9 дБ
Galaxy J3 (2016) +7%
86.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2017 года Январь 2016 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.658 Вт/кг 0.477 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.32 Вт/кг 0.425 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy J3 (2017), а если дисплей и автономность – то Samsung Galaxy J3 (2016).

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