Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2017 года Samsung Galaxy J3 (2017) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J3 (2016), который имеет процессор Spreadtrum SC9830A и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.