Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 июня 2018 года Samsung Galaxy J3 (2018) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 (2018), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.