Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 июня 2018 года Samsung Galaxy J3 (2018) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J3 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.