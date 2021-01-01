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Samsung Galaxy J4 Core против J2 (2018)

Самсунг Галакси Джей 4 Core
VS
Самсунг Галакси Джей 2 (2018)
Samsung Galaxy J4 Core
Samsung Galaxy J2 (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2018 года Samsung Galaxy J4 Core с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 (2018), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4 Core
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2600 мАч
  • Тонкие рамки – на 8.5% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше плотность пикселей (274 vs 220 PPI)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 8
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 (2018)
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4 Core
vs
Galaxy J2 (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75% 66.5%

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 143.8 мм
Ширина 76.1 мм 72.3 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 170 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 Core и Самсунг Галакси Джей 2 (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 425
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 308
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1.5, 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4 Core +74%
59028
Galaxy J2 (2018)
33958
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 7.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Android Oreo Go Edition Experience UI
Размер системы из коробки 3.9 ГБ 6.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 Core vs Samsung Galaxy J2 (2018)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года Январь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.513 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J4 Core более удачной покупкой.

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