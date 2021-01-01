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Samsung Galaxy J4 Core против J3 (2018)

Самсунг Галакси Джей 4 Core
VS
Самсунг Галакси Джей 3 (2018)
Samsung Galaxy J4 Core
Samsung Galaxy J3 (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2018 года Samsung Galaxy J4 Core с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Samsung Galaxy J3 (2018), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4 Core
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2600 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.88% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 8
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Samsung Galaxy J3 (2018)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Quad 7570
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
  • Весит на 18.1 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4 Core
vs
Galaxy J3 (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75% 69.12%

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 142.7 мм
Ширина 76.1 мм 70.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 170 граммов 151.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 Core и Самсунг Галакси Джей 3 (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Mali T-720 MP2
Частота GPU 500 МГц 600 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4 Core +18%
59028
Galaxy J3 (2018)
49852
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.0
Оболочка UI Android Oreo Go Edition Experience UI
Размер системы из коробки 3.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 Core vs Samsung Galaxy J3 (2018)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и корпус - выбирайте Samsung Galaxy J4 Core, а если камера – то Samsung Galaxy J3 (2018).

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