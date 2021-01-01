Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2018 года Samsung Galaxy J4 Core с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J4, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.