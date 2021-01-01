Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Samsung Galaxy J4 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.