Samsung Galaxy J4 Plus против J2 (2018)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Samsung Galaxy J4 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 (2018), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J4 Plus
- На 1" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2600 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- На 25% выше плотность пикселей (274 vs 220 PPI)
- Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 (2018)
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 25 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.6%
|66.5%
|Цветовой охват sRGB
|92.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|38.4 мс
|-
|Контрастность
|979:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|143.8 мм
|Ширина
|76.9 мм
|72.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.4 мм
|Вес
|178 граммов
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm Snapdragon 425
|Макс. частота
|1400 МГц
|1400 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~24 Гфлопс
|~24 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|1.5, 2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J4 Plus +34%
651
486
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J4 Plus +21%
1780
1476
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4 Plus +99%
67703
33958
AnTuTu Benchmark 8
55688
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|One UI 1.0
|Experience UI
|Размер системы из коробки
|7.8 ГБ
|6.3 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:10 ч.
|1:55 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Январь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.32 Вт/кг
|0.513 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.46 Вт/кг
|1.2 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J4 Plus более удачной покупкой.
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