Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Samsung Galaxy J4 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6-дюймового Samsung Galaxy J4 Core, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.