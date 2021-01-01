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Samsung Galaxy J4 Plus против J4 Core

Самсунг Галакси Джей 4 Плюс
VS
Самсунг Галакси Джей 4 Core
Samsung Galaxy J4 Plus
Samsung Galaxy J4 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Samsung Galaxy J4 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6-дюймового Samsung Galaxy J4 Core, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4 Plus
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4 Plus
vs
Galaxy J4 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.6% 75%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.2% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 38.4 мс -
Контрастность 979:1 -
Максимальная яркость
Galaxy J4 Plus
544 нит
Galaxy J4 Core
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 160.6 мм
Ширина 76.9 мм 76.1 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 178 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 Плюс и Самсунг Галакси Джей 4 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 425
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 308
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4 Plus +15%
67703
Galaxy J4 Core
59028
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1
Оболочка UI One UI 1.0 Android Oreo Go Edition
Размер системы из коробки 7.8 ГБ 3.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:10 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 Plus vs Samsung Galaxy J4 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J4 Plus
84.2 дБ
Galaxy J4 Core
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.46 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy J4 Plus, а если корпус – то Samsung Galaxy J4 Core.

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