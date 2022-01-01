Samsung Galaxy J4 против Huawei P20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Quad 7570
Причины выбрать Huawei P20 Lite
- На 62% выше плотность пикселей (432 vs 267 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Тонкие рамки – на 9.52% выше полезная площадь экрана
- На 0.34" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.2%
|80.72%
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Контрастность
|-
|1035:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|148.6 мм
|Ширина
|77.2 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.4 мм
|Вес
|175 граммов
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|HiSilicon Kirin 659
|Макс. частота
|1400 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali T-720 MP2
|Mali-T830 MP2
|Частота GPU
|600 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~36 Гфлопс
|~40 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:40 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|276 x 1932
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.356 Вт/кг
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.492 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Lite более удачной покупкой.
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