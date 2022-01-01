Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.