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Samsung Galaxy J4 против Huawei P20 Lite

Самсунг Галакси Джей 4
VS
Хуавей П20 Лайт
Samsung Galaxy J4
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Quad 7570
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 62% выше плотность пикселей (432 vs 267 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.52% выше полезная площадь экрана
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.9:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.2% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1035:1
Максимальная яркость
Galaxy J4
н/д
P20 Lite
482 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 148.6 мм
Ширина 77.2 мм 71.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 175 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J4
71.2%
P20 Lite +13%
80.72%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 1400 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali-T830 MP2
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~40 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy J4
63233
P20 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 276 x 1932 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 28 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J4
н/д
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.356 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.492 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Lite более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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