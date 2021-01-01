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Samsung Galaxy J4 против Galaxy A20e

Самсунг Галакси Джей 4
VS
Самсунг Галакси А20е
Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy A20e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.78% выше полезная площадь экрана
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4
vs
Galaxy A20e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 296 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.2% 80.98%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.2%
ШИМ (PWM) - 349 Гц
Время отклика - 32.6 мс
Контрастность - 1357:1
Максимальная яркость
Galaxy J4
н/д
Galaxy A20e
467 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 147.4 мм
Ширина 77.2 мм 69.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 175 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J4
71.2%
Galaxy A20e +14%
80.98%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 и Самсунг Галакси А20е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali-G71 MP2
Частота GPU 600 МГц 770 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4
42109
Galaxy A20e +103%
85601
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J4
54997
Galaxy A20e +109%
114737
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI One UI 2.0
Размер системы из коробки - 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 vs Samsung Galaxy A20e
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 276 x 1932 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J4
н/д
Galaxy A20e
81.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.356 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.492 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20e более удачной покупкой.

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