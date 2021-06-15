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Samsung Galaxy J4 против J2 (2018)

Самсунг Галакси Джей 4
VS
Самсунг Галакси Джей 2 (2018)
Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J2 (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 (2018), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Quad 7570
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • На 21% выше плотность пикселей (267 vs 220 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 (2018)
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4
vs
Galaxy J2 (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.2% 66.5%

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 143.8 мм
Ширина 77.2 мм 72.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 175 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J4 +7%
71.2%
Galaxy J2 (2018)
66.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 и Самсунг Галакси Джей 2 (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Qualcomm Snapdragon 425
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Adreno 308
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 1.5, 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J4 +17%
1723
Galaxy J2 (2018)
1476
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4 +24%
42109
Galaxy J2 (2018)
33958
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI One UI Experience UI
Размер системы из коробки - 6.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 vs Samsung Galaxy J2 (2018)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 276 x 1932 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Январь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.356 Вт/кг 0.513 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.492 Вт/кг 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J4 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Firdavs 15 июня 2021 19:40
В J2 2018 нету сканер отпечатка палец
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Алексей 16 июня 2021 07:55
Спасибо, убрали поддержку сканера отпечатков пальцев.
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