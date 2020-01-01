Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Core (2020), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.