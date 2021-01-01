Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy J4 vs Galaxy J3 (2017) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy J4 против J3 (2017)

Самсунг Галакси Джей 4
VS
Самсунг Галакси Джей 3 (2017)
Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J3 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2018 года Samsung Galaxy J4 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy J3 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2400 мАч
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Samsung Galaxy J3 (2017)
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 267 PPI)
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.9 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J4
vs
Galaxy J3 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.2% 68.68%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.5 мс
Контрастность - 1434:1
Максимальная яркость
Galaxy J4
н/д
Galaxy J3 (2017)
486 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 143.2 мм
Ширина 77.2 мм 70.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.2 мм
Вес 175 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J4 +4%
71.2%
Galaxy J3 (2017)
68.68%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 4 и Самсунг Галакси Джей 3 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali T-720 MP2
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J4 +5%
1723
Galaxy J3 (2017)
1642
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J4 +13%
42109
Galaxy J3 (2017)
37210
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2400 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J4 vs Samsung Galaxy J3 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 276 x 1932 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J4
н/д
Galaxy J3 (2017)
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Май 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.356 Вт/кг 0.658 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.492 Вт/кг 1.32 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Samsung Galaxy J4, а если корпус – то Samsung Galaxy J3 (2017).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy J4 и Galaxy A30
2. Galaxy J4 и Galaxy A50
3. Galaxy J4 и Galaxy A10
4. Galaxy J4 и Galaxy A20
5. Galaxy J3 (2017) и Galaxy A31
6. Galaxy J3 (2017) и Galaxy A10
7. Galaxy J3 (2017) и Galaxy A11
8. Galaxy J3 (2017) и Galaxy A10e

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях