Samsung Galaxy J5 (2016) против Galaxy J5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2016 года Samsung Galaxy J5 (2016) с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 (2016)
- На 27% выше максимальная яркость экрана (439 против 347 нит)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3100 против 2600 мАч
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
- Более новая ОС: Android 6 против 5.1
- Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy J5
- Весит на 12 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
48
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
13
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
47
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
39
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
35
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.94%
|67.77%
|ШИМ (PWM)
|243 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|15 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|145.8 мм
|142.1 мм
|Ширина
|72.3 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.9 мм
|Вес
|158 граммов
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Розовое золото
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Qualcomm Snapdragon 410
|Макс. частота
|1200 МГц
|1200 МГц
|Частота GPU
|400 МГц
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
490
490
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J5 (2016) +16%
1464
1262
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J5 (2016) +37%
27318
20004
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1
|Android 5.1
|Оболочка UI
|TouchWiz
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3.7 ГБ
|3.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:50 ч.
Время просмотра видео
5:23 ч.
Время разговора (3G)
22:23 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|2560 x 1920
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Июнь 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2016 года
|Июнь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.579 Вт/кг
|0.612 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.594 Вт/кг
|0.482 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy J5 (2016). У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность и корпус.
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