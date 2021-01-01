Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2016 года Samsung Galaxy J5 (2016) с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.