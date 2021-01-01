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Samsung Galaxy J5 (2017) против Galaxy J5

Самсунг Галакси Джей 5 (2017)
VS
Самсунг Галакси Джей 5
Samsung Galaxy J5 (2017)
Samsung Galaxy J5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 июня 2017 года Samsung Galaxy J5 (2017) с экраном 5.2" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 (2017)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 9 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
  • Смартфон на 2 года новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Samsung Galaxy J5
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (347 против 319 нит)
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J5 (2017)
vs
Galaxy J5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.74% 67.77%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 5.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J5 (2017)
319 нит
Galaxy J5 +9%
347 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 142.1 мм
Ширина 71.3 мм 71.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 160 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J5 (2017) +6%
71.74%
Galaxy J5
67.77%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 5 (2017) и Самсунг Галакси Джей 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 1600 МГц 1200 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP1 -
Частота GPU 600 МГц 400 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J5 (2017) +161%
3293
Galaxy J5
1262
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J5 (2017) +131%
46247
Galaxy J5
20004
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz
Размер системы из коробки 5.9 ГБ 3.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J5 (2017)
10:48 ч.
Galaxy J5
н/д
Время просмотра видео
Galaxy J5 (2017)
18:35 ч.
Galaxy J5
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy J5 (2017)
21:37 ч.
Galaxy J5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J5 (2017) vs Samsung Galaxy J5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J5 (2017)
86.8 дБ
Galaxy J5
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года Июнь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.349 Вт/кг 0.612 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг 0.482 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J5 (2017) более удачной покупкой.

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