Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2016 года Samsung Galaxy J5 Prime с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.