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Samsung Galaxy J5 Prime против LG K10 (2017)

Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
VS
Лджи К10 (2017)
Samsung Galaxy J5 Prime
LG K10 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2016 года Samsung Galaxy J5 Prime с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Quad 7570
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
Причины выбрать LG K10 (2017)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 2400 мАч
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J5 Prime
vs
K10 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 277 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.67% 69.38%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.8 мс
Контрастность - 1067:1
Максимальная яркость
Galaxy J5 Prime
н/д
K10 (2017)
343 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.8 мм 148.7 мм
Ширина 69.5 мм 75.3 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 143 грамма 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J5 Prime
69.67%
K10 (2017)
69.38%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 5 Прайм и Лджи К10 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 MediaTek MT6750
Макс. частота 1400 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali-T860 MP2
Частота GPU 600 МГц 520 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J5 Prime
1776
K10 (2017) +47%
2610
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J5 Prime
39181
K10 (2017) +41%
55232
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI -
Размер системы из коробки - 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч 2800 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J5 Prime vs LG K10 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J5 Prime
н/д
K10 (2017)
84.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2016 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.421 Вт/кг 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.826 Вт/кг 0.937 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy J5 Prime, а если производительность – то LG K10 (2017).

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