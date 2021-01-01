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Samsung Galaxy J5 Prime против Galaxy A5

Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
VS
Самсунг Галакси А5
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2016 года Samsung Galaxy J5 Prime с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 8 против 7
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J5 Prime
vs
Galaxy A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 69.67% 71%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A5
392 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.8 мм 139.3 мм
Ширина 69.5 мм 69.7 мм
Толщина 8.1 мм 6.7 мм
Вес 143 грамма 123 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J5 Prime
69.67%
Galaxy A5 +2%
71%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 5 Прайм и Самсунг Галакси А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 1400 МГц 1200 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali T-720 MP2 -
Частота GPU 600 МГц 400 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J5 Prime +27%
597
Galaxy A5
469
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J5 Prime +20%
1776
Galaxy A5
1480
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J5 Prime +86%
39181
Galaxy A5
21018
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч 2300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A5
11:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A5
9:18 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A5
18:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J5 Prime vs Samsung Galaxy A5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1440
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A5
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2016 года Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.421 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.826 Вт/кг 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy J5 Prime, а если дисплей – то Samsung Galaxy A5.

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