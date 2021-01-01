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Samsung Galaxy J5 Prime против Galaxy A51

Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2016 года Samsung Galaxy J5 Prime с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2400 мАч
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.73% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 38% выше плотность пикселей (405 vs 294 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J5 Prime
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.67% 87.4%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 25 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A51
636 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.8 мм 158.5 мм
Ширина 69.5 мм 73.6 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 143 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J5 Prime
69.67%
Galaxy A51 +25%
87.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 5 Прайм и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 1400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali-G72 MP3
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J5 Prime
39181
Galaxy A51 +184%
111459
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.0
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J5 Prime vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (13 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1920 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J5 Prime
н/д
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2016 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.421 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.826 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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