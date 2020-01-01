Samsung Galaxy J5 Prime против Galaxy J4
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2016 года Samsung Galaxy J5 Prime с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J4, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
- На 10% выше плотность пикселей (294 vs 267 PPI)
- Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2400 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy J5 Prime и Samsung Galaxy J4
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.67%
|71.2%
Дизайн и корпус
|Высота
|142.8 мм
|151.7 мм
|Ширина
|69.5 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|143 грамма
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
605
Galaxy J4 +4%
631
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J5 Prime +4%
1799
1724
AnTuTu Benchmark 8
н/д
57410
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI
Батарея
|Объем
|2400 мАч
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|276 x 1932
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.421 Вт/кг
|0.356 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.826 Вт/кг
|1.492 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J4 более удачной покупкой.
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