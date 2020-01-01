Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2016 года Samsung Galaxy J5 Prime с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J4, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.