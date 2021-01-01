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Samsung Galaxy J5 против Galaxy A20

Самсунг Галакси Джей 5
VS
Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J5 с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 45 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J5
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 268 PPI)
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2600 мАч
  • Тонкие рамки – на 17.23% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1.5 ГБ
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (396 против 347 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J5
vs
Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 67.77% 85%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy J5
347 нит
Galaxy A20 +14%
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.1 мм 158.4 мм
Ширина 71.8 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 146 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J5
67.77%
Galaxy A20 +25%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 5 и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali-G71 MP2
Частота GPU 400 МГц 850 МГц
FLOPS - ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 533 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy J5
н/д
Galaxy A20
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy J5
н/д
Galaxy A20
858
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J5
20004
Galaxy A20 +328%
85644
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J5
н/д
Galaxy A20
116661
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz One UI 3.1
Размер системы из коробки 3.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J5 vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.612 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.482 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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