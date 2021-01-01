Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J5 с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 54 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.