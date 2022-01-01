Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Samsung Galaxy J6 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.