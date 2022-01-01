Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy J6 Plus vs Galaxy A01 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy J6 Plus против Galaxy A01

Самсунг Галакси Джей 6 Плюс
VS
Самсунг Галакси А01
Samsung Galaxy J6 Plus
Samsung Galaxy A01

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Samsung Galaxy J6 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J6 Plus
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (506 против 430 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 10% выше плотность пикселей (301 vs 274 PPI)
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J6 Plus
vs
Galaxy A01

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 6 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 301 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.85% 75.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 37.8 мс -
Контрастность 1829:1 -
Максимальная яркость
Galaxy J6 Plus +18%
506 нит
Galaxy A01
430 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 146.2 мм
Ширина 76.9 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 178 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J6 Plus
73.85%
Galaxy A01 +2%
75.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 6 Плюс и Самсунг Галакси А01 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 439
Макс. частота 1400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 505
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy J6 Plus
н/д
Galaxy A01
108064
CPU - 33208
GPU - 14621
Memory - 17581
UX - 42870
Total score - 108064
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 1.0 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 7.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J6 Plus vs Samsung Galaxy A01
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/1.9 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J6 Plus
83 дБ
Galaxy A01
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.805 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.09 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Samsung Galaxy J6 Plus, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy A01.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A12 и Galaxy A01
2. Samsung Galaxy A03s и Galaxy A01
3. Samsung Galaxy A02s и Galaxy A01
4. Samsung Galaxy A03 и Galaxy A01
5. Samsung Galaxy A02 и Galaxy A01
6. Samsung Galaxy A03 Core и Galaxy A01
7. Samsung Galaxy A10 и Galaxy A01
8. Samsung Galaxy A10e и Galaxy A01
9. Samsung Galaxy A01 Core и Galaxy A01

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры