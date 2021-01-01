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Samsung Galaxy J6 против Galaxy A10

Самсунг Галакси Джей 6
VS
Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
  • Весит на 14 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.42% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J6
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.6 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.18% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90%
ШИМ (PWM) - 77 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 2050:1
Максимальная яркость
Galaxy J6
н/д
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 155.6 мм
Ширина 70.2 мм 75.6 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 154 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J6
76.18%
Galaxy A10 +7%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 6 и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-G71 MP2
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy J6
н/д
Galaxy A10
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy J6
н/д
Galaxy A10
848
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J6
46827
Galaxy A10 +80%
84093
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J6
н/д
Galaxy A10
106933
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J6
н/д
Galaxy A10
86.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.809 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A10. У него лучшие производительность, автономность, коммуникации и корпус.

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