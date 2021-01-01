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Samsung Galaxy J6 против Galaxy A20

Самсунг Галакси Джей 6
VS
Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 268 PPI)
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 8.82% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J6
vs
Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.18% 85%
Максимальная яркость
Galaxy J6
н/д
Galaxy A20
396 нит

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 158.4 мм
Ширина 70.2 мм 74.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 154 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J6
76.18%
Galaxy A20 +12%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 6 и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-G71 MP2
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy J6
н/д
Galaxy A20
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy J6
н/д
Galaxy A20
858
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J6
46827
Galaxy A20 +83%
85644
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J6
н/д
Galaxy A20
116661
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.809 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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