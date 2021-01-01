Samsung Galaxy J6 против A5 (2016)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.2-дюймового Samsung Galaxy A5 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 7
- Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2016)
- На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Стабилизация изображения
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
51
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
54
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.6 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|76.18%
|72.74%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|7 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|149.3 мм
|144.8 мм
|Ширина
|70.2 мм
|71 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.3 мм
|Вес
|154 грамма
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Черный, Белый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Samsung Exynos 7 Octa 7580
|Макс. частота
|1600 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|-
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|-
|Размер транзистора
|14 нанометров
|-
|Графика
|Mali-T830 MP1
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~23 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J6 +13%
707
626
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J6 +15%
3548
3094
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J6 +40%
46827
33502
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|-
|5.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2900 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:52 ч.
Время просмотра видео
12:21 ч.
Время разговора (3G)
20:40 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2576 x 1932
|Апертура
|f/1.9
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.809 Вт/кг
|0.286 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.568 Вт/кг
|0.475 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy J6, а если дисплей, автономность и камера – то Samsung Galaxy A5 (2016).
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