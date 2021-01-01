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Samsung Galaxy J6 против A5 (2016)

Самсунг Галакси Джей 6
VS
Самсунг Галакси А5 (2016)
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy A5 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.2-дюймового Samsung Galaxy A5 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2016)
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J6
vs
Galaxy A5 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.18% 72.74%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J6
н/д
Galaxy A5 (2016)
621 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 144.8 мм
Ширина 70.2 мм 71 мм
Толщина 8.2 мм 7.3 мм
Вес 154 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J6 +5%
76.18%
Galaxy A5 (2016)
72.74%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 6 и Самсунг Галакси А5 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP1 -
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J6 +15%
3548
Galaxy A5 (2016)
3094
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J6 +40%
46827
Galaxy A5 (2016)
33502
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI One UI 2.0 TouchWiz
Размер системы из коробки - 5.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J6
н/д
Galaxy A5 (2016)
9:52 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J6
н/д
Galaxy A5 (2016)
12:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J6
н/д
Galaxy A5 (2016)
20:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy A5 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2576 x 1932
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J6
н/д
Galaxy A5 (2016)
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.809 Вт/кг 0.286 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 0.475 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy J6, а если дисплей, автономность и камера – то Samsung Galaxy A5 (2016).

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