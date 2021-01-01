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Samsung Galaxy J6 против J4 Plus

Самсунг Галакси Джей 6
VS
Самсунг Галакси Джей 4 Плюс
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J4 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6-дюймового Samsung Galaxy J4 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7870
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy J4 Plus
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J6
vs
Galaxy J4 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.18% 73.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 92.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 38.4 мс
Контрастность - 979:1
Максимальная яркость
Galaxy J6
н/д
Galaxy J4 Plus
544 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 161.4 мм
Ширина 70.2 мм 76.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 154 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J6 +4%
76.18%
Galaxy J4 Plus
73.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 6 и Самсунг Галакси Джей 4 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Qualcomm Snapdragon 425
Макс. частота 1600 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Adreno 308
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J6 +99%
3548
Galaxy J4 Plus
1780
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J6
46827
Galaxy J4 Plus +45%
67703
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 1.0
Размер системы из коробки - 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 3:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy J4 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J6
н/д
Galaxy J4 Plus
84.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.809 Вт/кг 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.46 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy J6. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и корпус.

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