Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.