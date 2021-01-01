Samsung Galaxy J6 против Galaxy J5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Samsung Galaxy J6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Более новая ОС: Android 10 против 5.1
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
- Тонкие рамки – на 8.41% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy J5
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.6 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.18%
|67.77%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|149.3 мм
|142.1 мм
|Ширина
|70.2 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.9 мм
|Вес
|154 грамма
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Qualcomm Snapdragon 410
|Макс. частота
|1600 МГц
|1200 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|-
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|-
|Размер транзистора
|14 нанометров
|-
|Графика
|Mali-T830 MP1
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|400 МГц
|FLOPS
|~23 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|533 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 5.1
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|-
|3.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Июнь 2015 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Июнь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.809 Вт/кг
|0.612 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.568 Вт/кг
|0.482 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J6 более удачной покупкой.
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