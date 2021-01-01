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Samsung Galaxy J7 (2016) против LG K10 (2017)

Самсунг Галакси Джей 7 (2016)
VS
Лджи К10 (2017)
Samsung Galaxy J7 (2016)
LG K10 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2016 года Samsung Galaxy J7 (2016) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2016)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (481 против 343 нит)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2800 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7870
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 8
Причины выбрать LG K10 (2017)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 (2016)
vs
K10 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 277 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.56% 69.38%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц Не обнаружено
Время отклика 23 мс 40.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1067:1
Максимальная яркость
Galaxy J7 (2016) +40%
481 нит
K10 (2017)
343 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 148.7 мм
Ширина 76 мм 75.3 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Золотой Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7 (2016) +5%
72.56%
K10 (2017)
69.38%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 (2016) и Лджи К10 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 MediaTek MT6750
Макс. частота 1600 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-T860 MP2
Частота GPU 770 МГц 520 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 (2016) +27%
3320
K10 (2017)
2610
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 (2016)
44634
K10 (2017) +24%
55232
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.1) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Experience UI -
Размер системы из коробки 5.4 ГБ 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2800 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7 (2016)
12:21 ч.
K10 (2017)
н/д
Время просмотра видео
Galaxy J7 (2016)
18:18 ч.
K10 (2017)
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy J7 (2016)
24:32 ч.
K10 (2017)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 (2016) vs LG K10 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.4
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7 (2016) +4%
87.5 дБ
K10 (2017)
84.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2016 года Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.465 Вт/кг 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.473 Вт/кг 0.937 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy J7 (2016). У него лучшие дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук.

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