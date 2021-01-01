Samsung Galaxy J7 (2016) против J2 Prime
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2016 года Samsung Galaxy J7 (2016) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Prime, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2016)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2600 мАч
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7870
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
- На 21% выше плотность пикселей (267 vs 220 PPI)
- Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 6.56% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 8.1 против 8
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Prime
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Смартфон на 7 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|TFT LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.56%
|66%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|-
|Время отклика
|23 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|144.8 мм
|Ширина
|76 мм
|72.1 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|169 граммов
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Золотой
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|MediaTek MT6737
|Макс. частота
|1600 МГц
|1400 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|4 (4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP1
|Mali-T720 MP2
|Частота GPU
|770 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~23 Гфлопс
|~34 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|733 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|-
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 (2016) +30%
647
499
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 (2016) +113%
3320
1562
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 (2016) +12%
44634
39819
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Experience UI
|TouchWiz UX
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:21 ч.
Время просмотра видео
18:18 ч.
Время разговора (3G)
24:32 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|2576 x 1932
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2016 года
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.465 Вт/кг
|0.53 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.473 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J7 (2016) более удачной покупкой.
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