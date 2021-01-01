Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2016 года Samsung Galaxy J7 (2016) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5 Prime, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.