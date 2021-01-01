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Samsung Galaxy J7 (2016) против Galaxy J7

Самсунг Галакси Джей 7 (2016)
VS
Самсунг Галакси Джей 7
Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2016 года Samsung Galaxy J7 (2016) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2016)
  • На 11% лучшая автономность (101 vs 91 часов)
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 5.1
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 (2016)
vs
Galaxy J7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.56% 69.49%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy J7 (2016)
481 нит
Galaxy J7 +3%
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 152.4 мм
Ширина 76 мм 78.6 мм
Толщина 7.8 мм 7.5 мм
Вес 169 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Золотой Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7 (2016) +4%
72.56%
Galaxy J7
69.49%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 (2016) и Самсунг Галакси Джей 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 1600 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP1 -
Частота GPU 770 МГц 550 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 (2016) +2%
3320
Galaxy J7
3266
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 (2016) +15%
44634
Galaxy J7
38805
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.1) Android 5.1
Оболочка UI Experience UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 5.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7 (2016) +35%
12:21 ч.
Galaxy J7
9:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7 (2016) +12%
18:18 ч.
Galaxy J7
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7 (2016) +32%
24:32 ч.
Galaxy J7
18:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 (2016) vs Samsung Galaxy J7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7 (2016) +33%
87.5 дБ
Galaxy J7
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года Июнь 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2016 года Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.465 Вт/кг 0.18 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.473 Вт/кг 0.265 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy J7 (2016), а если коммуникации – то Samsung Galaxy J7.

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