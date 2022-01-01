Samsung Galaxy J7 (2017) против Huawei Y7 Prime (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июня 2017 года Samsung Galaxy J7 (2017) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.26-дюймового Huawei Y7 Prime (2019), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2017)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- На 49% выше плотность пикселей (401 vs 269 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 21% выше максимальная яркость экрана (482 против 397 нит)
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Y7 Prime (2019)
- На 0.76" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3600 мАч
- Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.1%
|80%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|ШИМ (PWM)
|257 Гц
|-
|Время отклика
|4.4 мс
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.5 мм
|158.9 мм
|Ширина
|74.8 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8 мм
|8.1 мм
|Вес
|181 грамм
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Qualcomm Snapdragon 450
|Макс. частота
|1600 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP1
|Adreno 506
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~23 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
154
Geekbench 5 (многоядерный)
938
|CPU
|37842
|-
|GPU
|8879
|-
|Memory
|24965
|-
|UX
|25972
|-
|Total score
|97089
|97851
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|EMUI 8.2
|Размер системы из коробки
|6.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:20 ч.
|Веб-серфинг
|11:36 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:48 ч.
|-
|Игры
|07:58 ч.
|-
|Режим ожидания
|97 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|f/2
|Фокусное расстояние
|28 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.567 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy J7 (2017), а если камера – то Huawei Y7 Prime (2019).
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