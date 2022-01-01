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Samsung Galaxy J7 (2017) против Huawei Y7 Prime (2019)

Самсунг Галакси Джей 7 (2017)
VS
Хуавей У7 Прайм (2019)
Samsung Galaxy J7 (2017)
Huawei Y7 Prime (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июня 2017 года Samsung Galaxy J7 (2017) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.26-дюймового Huawei Y7 Prime (2019), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (482 против 397 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Y7 Prime (2019)
  • На 0.76" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3600 мАч
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 (2017)
vs
Y7 Prime (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.1% 80%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 257 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Максимальная яркость
Galaxy J7 (2017) +21%
482 нит
Y7 Prime (2019)
397 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.5 мм 158.9 мм
Ширина 74.8 мм 76.9 мм
Толщина 8 мм 8.1 мм
Вес 181 грамм 168 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 (2017) и Хуавей У7 Прайм (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1600 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Adreno 506
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 37842 -
GPU 8879 -
Memory 24965 -
UX 25972 -
Total score 97089 97851
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1
Оболочка UI TouchWiz UI EMUI 8.2
Размер системы из коробки 6.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:36 ч. -
Просмотр видео 13:48 ч. -
Игры 07:58 ч. -
Режим ожидания 97 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 (2017) vs Huawei Y7 Prime (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/2
Фокусное расстояние 28 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.567 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy J7 (2017), а если камера – то Huawei Y7 Prime (2019).

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