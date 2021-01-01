Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy J7 (2017) vs Galaxy J6 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy J7 (2017) против Galaxy J6

Самсунг Галакси Джей 7 (2017)
VS
Самсунг Галакси Джей 6
Samsung Galaxy J7 (2017)
Samsung Galaxy J6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июня 2017 года Samsung Galaxy J7 (2017) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy J6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 36% выше плотность пикселей (401 vs 294 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 (2017)
vs
Galaxy J6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.1% 76.18%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 257 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Максимальная яркость
Galaxy J7 (2017)
475 нит
Galaxy J6
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.5 мм 149.3 мм
Ширина 74.8 мм 70.2 мм
Толщина 8 мм 8.2 мм
Вес 181 грамм 154 грамма
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7 (2017)
73.1%
Galaxy J6 +4%
76.18%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 (2017) и Самсунг Галакси Джей 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-T830 MP1
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 (2017)
3359
Galaxy J6 +6%
3548
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 6.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7 (2017)
14:15 ч.
Galaxy J6
н/д
Время просмотра видео
Galaxy J7 (2017)
16:23 ч.
Galaxy J6
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy J7 (2017)
26:29 ч.
Galaxy J6
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 (2017) vs Samsung Galaxy J6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 28 мм 24 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7 (2017)
87.1 дБ
Galaxy J6
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.567 Вт/кг 0.809 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 1.568 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy J7 (2017), а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy J6.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A30 и J7 (2017)
2. Samsung Galaxy A50 и J7 (2017)
3. Samsung Galaxy A51 и J7 (2017)
4. Samsung Galaxy A31 и J7 (2017)
5. Samsung Galaxy A20 и J7 (2017)
6. Samsung Galaxy A30s и J7 (2017)
7. Samsung Galaxy A10 и Galaxy J6
8. Samsung Galaxy A20 и Galaxy J6
9. Samsung Galaxy A40 и Galaxy J6
10. Samsung Galaxy M30 и Galaxy J6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях