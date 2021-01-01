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Samsung Galaxy J7 (2017) против Galaxy J7

Самсунг Галакси Джей 7 (2017)
VS
Самсунг Галакси Джей 7
Samsung Galaxy J7 (2017)
Samsung Galaxy J7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июня 2017 года Samsung Galaxy J7 (2017) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 50% выше плотность пикселей (401 vs 267 PPI)
  • На 19% лучшая автономность (108 vs 91 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 9 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1.5 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 (2017)
vs
Galaxy J7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.1% 69.49%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 257 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Максимальная яркость
Galaxy J7 (2017)
475 нит
Galaxy J7 +4%
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.5 мм 152.4 мм
Ширина 74.8 мм 78.6 мм
Толщина 8 мм 7.5 мм
Вес 181 грамм 171 грамм
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7 (2017) +5%
73.1%
Galaxy J7
69.49%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 (2017) и Самсунг Галакси Джей 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 1600 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP1 -
Частота GPU 600 МГц 550 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 (2017) +3%
3359
Galaxy J7
3266
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 6.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7 (2017) +57%
14:15 ч.
Galaxy J7
9:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7 (2017)
16:23 ч.
Galaxy J7
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7 (2017) +43%
26:29 ч.
Galaxy J7
18:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 (2017) vs Samsung Galaxy J7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм 23 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7 (2017) +32%
87.1 дБ
Galaxy J7
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года Июнь 2015 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.567 Вт/кг 0.18 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 0.265 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J7 (2017) более удачной покупкой.

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