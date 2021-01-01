Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июня 2017 года Samsung Galaxy J7 (2017) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.