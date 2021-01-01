Samsung Galaxy J7 Neo против Galaxy J6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2017 года Samsung Galaxy J7 Neo с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy J6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 6.34% выше полезная площадь экрана
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
51
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
54
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|5.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.84%
|76.18%
Дизайн и корпус
|Высота
|152.4 мм
|149.3 мм
|Ширина
|78.6 мм
|70.2 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.2 мм
|Вес
|170 граммов
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Макс. частота
|1600 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP1
|Mali-T830 MP1
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~23 Гфлопс
|~23 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 Neo +21%
858
707
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2731
Galaxy J6 +30%
3548
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 Neo +2%
47571
46827
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Samsung Experience
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|24 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.809 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.568 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J6 более удачной покупкой.
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