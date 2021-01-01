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Samsung Galaxy J7 Neo против Galaxy J6

Самсунг Галакси Джей 7 Нео
VS
Самсунг Галакси Джей 6
Samsung Galaxy J7 Neo
Samsung Galaxy J6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2017 года Samsung Galaxy J7 Neo с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy J6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 6.34% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 Neo
vs
Galaxy J6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.5:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.84% 76.18%

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 149.3 мм
Ширина 78.6 мм 70.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 170 граммов 154 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7 Neo
69.84%
Galaxy J6 +9%
76.18%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 Нео и Самсунг Галакси Джей 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-T830 MP1
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 Neo +21%
858
Galaxy J6
707
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 Neo
2731
Galaxy J6 +30%
3548
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 Neo +2%
47571
Galaxy J6
46827
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Samsung Experience One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 Neo vs Samsung Galaxy J6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2017 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.809 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.568 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J6 более удачной покупкой.

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