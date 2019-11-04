Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2017 года Samsung Galaxy J7 Neo с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.