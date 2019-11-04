Samsung Galaxy J7 Neo против J7 (2017)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2017 года Samsung Galaxy J7 Neo с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2017)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- На 50% выше плотность пикселей (401 vs 267 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.84%
|73.1%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|-
|257 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.4 мм
|152.5 мм
|Ширина
|78.6 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8 мм
|Вес
|170 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Макс. частота
|1600 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP1
|Mali-T830 MP1
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~23 Гфлопс
|~23 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 Neo +26%
858
681
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2731
Galaxy J7 (2017) +23%
3359
AnTuTu Benchmark 7
47571
н/д
AnTuTu Benchmark 8
82623
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Samsung Experience
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|-
|6.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:15 ч.
Время просмотра видео
16:23 ч.
Время разговора (3G)
26:29 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|28 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.1
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.567 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J7 (2017) более удачной покупкой.
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