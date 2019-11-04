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Samsung Galaxy J7 Neo против J7 (2017)

Самсунг Галакси Джей 7 Нео
VS
Самсунг Галакси Джей 7 (2017)
Samsung Galaxy J7 Neo
Samsung Galaxy J7 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2017 года Samsung Galaxy J7 Neo с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 50% выше плотность пикселей (401 vs 267 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7 Neo
vs
Galaxy J7 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.84% 73.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 257 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Максимальная яркость
Galaxy J7 Neo
н/д
Galaxy J7 (2017)
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 152.5 мм
Ширина 78.6 мм 74.8 мм
Толщина 7.6 мм 8 мм
Вес 170 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7 Neo
69.84%
Galaxy J7 (2017) +5%
73.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 Нео и Самсунг Галакси Джей 7 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-T830 MP1
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Samsung Experience TouchWiz UI
Размер системы из коробки - 6.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 Neo vs Samsung Galaxy J7 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 28 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2017 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.567 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J7 (2017) более удачной покупкой.

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3 (42.9%)
4 (57.1%)
Всего проголосовало: 7

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Мнение пользователей

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Паратилометофалогон 04 ноября 2019 05:26
В neo нет отпечатка пальца что за бред
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