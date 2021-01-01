Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy J7 vs Galaxy A5 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy J7 против Galaxy A5

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси А5
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5-дюймового Samsung Galaxy A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2300 мАч
  • На 23% лучшая автономность (91 vs 74 часов)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (494 против 392 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.1)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Более новая ОС: Android 7 против 5.1
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.9 мм уже
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 267 PPI)
  • Весит на 48 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 71%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J7 +26%
494 нит
Galaxy A5
392 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 139.3 мм
Ширина 78.6 мм 69.7 мм
Толщина 7.5 мм 6.7 мм
Вес 171 грамм 123 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy A5 +2%
71%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 1400 МГц 1200 МГц
Частота GPU 550 МГц 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 533 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 +46%
686
Galaxy A5
469
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 +121%
3266
Galaxy A5
1480
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 +85%
38805
Galaxy A5
21018
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy A5 +26%
11:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7 +77%
16:22 ч.
Galaxy A5
9:18 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7 +2%
18:37 ч.
Galaxy A5
18:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy A5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1440
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy A5
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy J7, а если программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy A5.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A50 против Galaxy A5
2. Galaxy A51 против Galaxy A5
3. Galaxy A10 против Galaxy A5
4. Galaxy A20 против Galaxy A5
5. Galaxy S8 против Galaxy A5
6. Galaxy J5 против Galaxy A5
7. Galaxy S7 против Galaxy A5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях