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Samsung Galaxy J7 против A5 (2016)

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси А5 (2016)
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A5 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5.2-дюймового Samsung Galaxy A5 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2016)
  • На 59% выше плотность пикселей (424 vs 267 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (621 против 494 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 7 против 5.1
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy A5 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 72.74%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy A5 (2016) +26%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 144.8 мм
Ширина 78.6 мм 71 мм
Толщина 7.5 мм 7.3 мм
Вес 171 грамм 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy A5 (2016) +5%
72.74%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси А5 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
Частота GPU 550 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 +6%
3266
Galaxy A5 (2016)
3094
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7 +16%
38805
Galaxy A5 (2016)
33502
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz
Размер системы из коробки - 5.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy A5 (2016) +5%
9:52 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7 +33%
16:22 ч.
Galaxy A5 (2016)
12:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy A5 (2016) +11%
20:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy A5 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2576 x 1932
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy A5 (2016)
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.286 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 0.475 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A5 (2016) более удачной покупкой.

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