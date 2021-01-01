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Samsung Galaxy J7 против Galaxy A50

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 44 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 15.71% выше полезная площадь экрана
  • На 51% выше плотность пикселей (403 vs 267 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 8% лучшая автономность (98 vs 91 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 141.5%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy A50 +11%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 158.5 мм
Ширина 78.6 мм 74.7 мм
Толщина 7.5 мм 7.7 мм
Вес 171 грамм 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy A50 +23%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 1400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 10 нанометров
Графика - Mali-G72 MP3
Частота GPU 550 МГц 850 МГц
FLOPS - ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy J7
н/д
Galaxy A50
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy J7
н/д
Galaxy A50
1214
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy A50 +277%
146103
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J7
н/д
Galaxy A50
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy A50 +35%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7 +5%
16:22 ч.
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy A50 +32%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 6024 x 4024
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy A50 +29%
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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