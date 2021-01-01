Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy J7 vs Galaxy A51 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy J7 против Galaxy A51

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 54 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.91% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 52% выше плотность пикселей (405 vs 267 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (636 против 494 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 87.4%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 25 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy A51 +29%
636 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 158.5 мм
Ширина 78.6 мм 73.6 мм
Толщина 7.5 мм 7.9 мм
Вес 171 грамм 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy A51 +26%
87.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 1400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 10 нанометров
Графика - Mali-G72 MP3
Частота GPU 550 МГц 850 МГц
FLOPS - ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy J7
н/д
Galaxy A51
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy J7
н/д
Galaxy A51
1286
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy A51 +187%
111459
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J7
н/д
Galaxy A51
187142
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.0
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy A51 +46%
13:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7 +14%
16:22 ч.
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy A51 +17%
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (13 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1920 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy A51 +24%
81.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A50 и Galaxy A51
2. Xiaomi Mi 9T и Samsung Galaxy A51
3. Xiaomi Mi A3 и Samsung Galaxy A51
4. Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Samsung Galaxy A51
5. Samsung Galaxy A31 и Galaxy A51
6. Samsung Galaxy A70 и Galaxy A51
7. Huawei Honor 20 и Samsung Galaxy A51
8. Samsung Galaxy A30s и Galaxy A51
9. Huawei Honor 9X и Samsung Galaxy A51
10. Huawei Nova 5T и Samsung Galaxy A51

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях