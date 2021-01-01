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Samsung Galaxy J7 против A7 (2017)

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси А7 (2017)
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A7 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7880 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 26% лучшая автономность (115 vs 91 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 45% выше плотность пикселей (386 vs 267 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4 1033 МГц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy A7 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 73.85%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy A7 (2017) +7%
528 нит

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 156.8 мм
Ширина 78.6 мм 77.6 мм
Толщина 7.5 мм 7.9 мм
Вес 171 грамм 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy A7 (2017) +6%
73.85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси А7 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 7 Octa 7880
Макс. частота 1400 МГц 1900 МГц
CPU-ядер - 8 (8)
Архитектура - - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali-T830 MP3
Частота GPU 550 МГц 950 МГц
FLOPS - ~71 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1033 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7
3266
Galaxy A7 (2017) +6%
3465
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy A7 (2017) +58%
61260
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI Experience UI

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy A7 (2017) +69%
15:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7
16:22 ч.
Galaxy A7 (2017) +12%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy A7 (2017) +54%
28:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy A7 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy A7 (2017) +23%
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A7 (2017) более удачной покупкой.

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